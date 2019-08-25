0553 313 94 23

Büyükşehir’den Anıtkabir temizliği

Başkent’in cadde, bulvar ve meydanlarında gerçekleştirilen rutin temizlik ve dezenfekte işleminin dışında Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi nitelikte bulunan ve korumalı eserlerin temizliğini de titizlikle yürütüyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:41
Büyükşehir’den Anıtkabir temizliği

Başkent’in cadde, bulvar ve meydanlarında gerçekleştirilen rutin temizlik ve dezenfekte işleminin dışında Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi nitelikte bulunan ve korumalı eserlerin temizliğini de titizlikle yürütüyor.


Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Anıtkabir’in dış duvarlarını da özel dezenfekte araçlarıyla temizledi.



Kimyasal madde kullanılmadı


Anıtkabir’in dış duvarları Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son teknolojiye sahip araçlarla dezenfekte edildi.


Korumalı eserler kapsamında yer alan Anıtkabir’in dış duvarları hiçbir kimyasal malzeme kullanılmadan temizlendi.


Kontrollü basınçla hem sıcak hem soğuk sulu yıkama işlemi yapabilen “Ozon katkılı sıcak sulu, yüksek basınçlı yıkama makinesi” ile yıkanan dış duvarlar pırıl pırıl oldu.



Anıtkabir’e yakışan temizlik


Tarihi dokuya zarar vermeyen ve insan sağlığını tehdit etmeyen, molekül parçalama özelliği sayesinde mikropları da yok eden özel dezenfekte cihazı sayesinde her gün binlerce ziyaretçinin geldiği Anıtkabir’in dış duvarları ve çevresi tertemiz bir görünüme kavuştu.


Jeneratör aracılığıyla suyun elektrolizini gerçekleştirerek ozon üreten cihazla her yıl Anıtkabir’in dış duvarları Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği temizlik ekipleri tarafından özenle temizleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    G7 Zirvesinin yankıları! Trump’ın teklifine Rusya’den flaş cevap
    1. G7 Zirvesinin yankıları! Trump’ın..
    2. Altına hücum edip yüzde 30 kazandılar
    3. Yurtta hava durumu
    4. Suudi Arabistan hava üssüne saldırı
    5. Büyükşehir’den Anıtkabir temizliği
    6. Hükümette neler oluyor?
    7. Antalya’dan ev sahibi olmak için yeni..
    8. Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi..
    9. Adana'da 76 düzensiz göçmen yakalandı
    10. Başkan Kılca ve meclis üyeleri,..
    11. (Özel) Altın burunlu köpekler AFAD’da..
    12. Fiziksel engelli Muhammed’e altın..
    13. Bigaspor sezonunun açılışını yaptı
    14. Bayraklı’da parklara kauçuk zemin
    15. Rıdvan Dilmen'den büyük övgü: Bir tek..
    16. Hasanoğlu’ndan katılım paylı destek
    17. Sivas'ta otomobil devrildi! 4 yaralı
    18. Kedi evleri Gemlik Belediyesi’nden
    19. Dünyanın en yaşlı porsuk ağacını..
    20. Karaman’da hasadı başlayan kavun..
    21. İnşaatta 44 şirketle Çin’e kafa..
    22. Bilinenden tam 3 katı fazla çıktı!..
    23. (Özel) Kazada kepçenin dişlisine..
    24. Mazıdağı’nda çıkan yangında 300 dönüm..
    25. Dünya Judo Şampiyonası başladı
    26. MSKM 1 milyon 476 bin 895 ziyaretçi..
    27. Husilerden Suudi Arabistan hava üssü..
    28. Darp edilmişti, zanlıyı görme..
    29. 9. Transanatolia Rally Raid başladı
    30. Skandal sözleriyle bilinen şarkıcı..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek