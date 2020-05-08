  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Büyükşehirden Ahmetlili vatandaşlara ücretsiz maske

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamındaki çalışmalarını tüm hızıyla yürütürken, ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırılmak amacıyla maskeleri de muhtarlara teslim etmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:56:24 -
Büyükşehirden Ahmetlili vatandaşlara ücretsiz maske

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamındaki çalışmalarını tüm hızıyla yürütürken, ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırılmak amacıyla maskeleri de muhtarlara teslim etmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin maskeleri Ahmetli ilçesindeki muhtarlara da ulaştırıldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Bir yandan dezenfekte çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden bir yandan da vatandaşların yanında olmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, öncelik olarak e-devlet ve eczanelerden verilen maskelerden faydalanamayan ancak maske ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere bünyesinde üretimini yaptığı maskeleri mahalle muhtarlarına teslim etmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı’yı ziyaret ederek, öncelik ihtiyaç sahipleri olmak üzere verilecek olan maskeleri teslim etti. Maskeleri teslim alan Orçun Abalı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen maskelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek, mahalle muhtarlarına dağıtımlarına başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı