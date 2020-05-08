Büyükşehirden Ahmetlili vatandaşlara ücretsiz maske

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamındaki çalışmalarını tüm hızıyla yürütürken, ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırılmak amacıyla maskeleri de muhtarlara teslim etmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin maskeleri Ahmetli ilçesindeki muhtarlara da ulaştırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Bir yandan dezenfekte çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden bir yandan da vatandaşların yanında olmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, öncelik olarak e-devlet ve eczanelerden verilen maskelerden faydalanamayan ancak maske ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere bünyesinde üretimini yaptığı maskeleri mahalle muhtarlarına teslim etmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı’yı ziyaret ederek, öncelik ihtiyaç sahipleri olmak üzere verilecek olan maskeleri teslim etti. Maskeleri teslim alan Orçun Abalı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen maskelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek, mahalle muhtarlarına dağıtımlarına başladı.