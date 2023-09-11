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Aktüel Büyükşehir’den 33 milyon 750 bin TL eğitim desteği
Aktüel

Büyükşehir’den 33 milyon 750 bin TL eğitim desteği

Yeniakit Publisher
2023-09-11 21:51:00 -
Büyükşehir’den 33 milyon 750 bin TL eğitim desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni başlayan 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getiren Büyükşehir, okulların açılmasıyla birlikte 41 Kart desteği alan ailelerin eğitim gören çocuklarının kırtasiye ve okul giyim ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu kapsamda sosyal yardım alan ailelere toplam 33 milyon 750 bin TL’lik destek sağlandı.

Kırtasiye ve okul giyim desteği

Sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların hayat standartlarının iyileştirilmesine yönelik hizmetler sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla, kırtasiye desteğinin yanında okul giyim desteği de veriyor. Büyükşehir’den sosyal destek alan ailelerin eğitime devam eden çocuklarına, 750 TL Okul Giyim desteği ile 750 TL Kırtasiye desteği verildi. Toplamda 22 bin 500 öğrenciye 16 milyon 875 bin TL okul giyim desteği sağlanırken, 16 milyon 875 bin TL de kırtasiye desteği verildi.

22 Eylül’e kadar başvuru

İhtiyaç sahibi aileler, Büyükşehir Belediyesinin kırtasiye desteği sayesinde yeni başlayan okul döneminde rahat bir nefes aldı. Büyükşehir’in her zaman yanlarında olduğunu ifade eden vatandaşlar, sağlanan yardımlardan dolayı belediye yetkililerine memnuniyetlerini dile getirdi. Kırtasiye ve okul giyim desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 22 Eylül 2023 Cuma mesai bitimine kadar başvurularını Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit, Gebze, Körfez, Karamürsel, Gölcük, Kandıra Sosyal İletişim Merkezleri ile İzmit ve Gebze’de yer alan çözüm masasından yapabilir. 
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