0553 313 94 23

Büyükşehir’den 30 Ağustos’a özel Zafer Kampı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Kampı düzenledi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:58
Büyükşehir’den 30 Ağustos’a özel Zafer Kampı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Kampı düzenledi. Zafer Bayramı, kampta yapılan birçok etkinlikle kutlandı.


Tarsus Gençlik Kampı’nda hem gençlerin hem çocukların hem de ailelerin bir arada vakit geçirebileceği şekilde organize edilen 30 Ağustos Zafer Kampında 50 çadır kuruldu. 200 kişinin katıldığı kampta, Kuvay-i Milliye Destanı ve şiirler okundu, saz ve gitar eşliğinde mini bir konser verildi, gençler, 30 Ağustos Ateşi yaktı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da kampı ziyaret ederek, verilen konseri kampçılarla birlikte dinledi.


Kano yarışı, sal yarışı, yapay göl üstünde borularla bayrak kapma yarışı, yapay gölde ip üstünde yürüme, survivor, yapay dağa tırmanma yarışı, sopa üstünde yürüme, sopa kapmaca, yapay şelale ile eğlence, trekking, su yürüyüşü, köpük dansı, küçük survivor parkuru, masallar, yüz boyama ve resim çizme gibi etkinliklerin tümünün yer aldığı kampa katılanlar, Zafer Bayramı coşkusu yaşadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:58
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti HDP ile görüşmekten çekiniyor
    1. İYİ Parti HDP ile görüşmekten çekiniyor
    2. Erzincan'da 85 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2..
    4. Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 19..
    5. TYB İstanbul’da Iraklı sanatçıdan..
    6. MHP'den CHP'ye çok sert tepki:..
    7. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    8. Afganistan'da bir ABD askeri öldü
    9. 'Urartu Müzesi'nde hedef 1,5 milyon..
    10. Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs..
    11. İSO'dan son doğal gaz zamlarına..
    12. Hong Kong polisinden göstericilere..
    13. Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili..
    14. Büyükşehir’den 30 Ağustos’a özel Zafer..
    15. ’Okul ihtiyaçlarınızı yerel..
    16. Türkiye'den sonra KKTC de harekete..
    17. Başkan Sabırlı’dan Hicri yıl ve..
    18. Hayme Ana 'kuruluşun beşiği'nde..
    19. Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, terörle..
    20. İşten çıkarılan İBB çalışanlarının..
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı