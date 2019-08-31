Büyükşehir’den 30 Ağustos’a özel Zafer Kampı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Kampı düzenledi. Zafer Bayramı, kampta yapılan birçok etkinlikle kutlandı.

Tarsus Gençlik Kampı’nda hem gençlerin hem çocukların hem de ailelerin bir arada vakit geçirebileceği şekilde organize edilen 30 Ağustos Zafer Kampında 50 çadır kuruldu. 200 kişinin katıldığı kampta, Kuvay-i Milliye Destanı ve şiirler okundu, saz ve gitar eşliğinde mini bir konser verildi, gençler, 30 Ağustos Ateşi yaktı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da kampı ziyaret ederek, verilen konseri kampçılarla birlikte dinledi.

Kano yarışı, sal yarışı, yapay göl üstünde borularla bayrak kapma yarışı, yapay gölde ip üstünde yürüme, survivor, yapay dağa tırmanma yarışı, sopa üstünde yürüme, sopa kapmaca, yapay şelale ile eğlence, trekking, su yürüyüşü, köpük dansı, küçük survivor parkuru, masallar, yüz boyama ve resim çizme gibi etkinliklerin tümünün yer aldığı kampa katılanlar, Zafer Bayramı coşkusu yaşadı.