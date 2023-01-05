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Yerel Büyükşehir’den 2023'te 612 Stajyer Kontenjanı
Yerel

Büyükşehir’den 2023'te 612 Stajyer Kontenjanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine Kayseri Kariyer Merkezi tanıtımı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklar Ofisi Başkanlığı Ulusal Staj Programı hakkında sunum yapıldı. Büyükşehir, bu sene öğrencilere 612 stajyer kontenjanı sağlamayı planlayacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 13:03:00 - 2023-01-05 13:07:08
Büyükşehir’den 2023'te 612 Stajyer Kontenjanı

Erdoğan Gül

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Kayseri Kariyer Merkezi ile entegre olarak yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleşen Erciyes Üniversitesi’nde 2023 Ulusal Staj Programı ve Kayseri Kariyer Merkezi tanıtımı konulu programa Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile ERÜ öğrencileri katıldı.

Programda, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, yerelde istihdama destek projesi olan Kayseri Kariyer Merkezi hakkında öğrencilere ve katılımcılara bilgiler verdi.

Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tüm öğrencilere selamlarını da ileterek, daha fazla öğrencinin staj sorunun giderilmesi için yapılan Ulusal Staj Programı çalışmalarının da hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Kayseri Kariyer Merkezi tanıtıldı

İş arayanla işvereni buluşturarak istihdama katkı sağlayan, üniversite ve iş dünyasının da paydaş olduğu Kayseri Kariyer Merkezi’nin tanıtımının yapıldığı programda, Ulusal Staj Programı hakkında detaylı sunum yapıldı. Ulusal Staj Programı'na katkısı, sistemin kullanımı ve öğrencilerin sigorta işlemleri, okulları ile yapılacak yazışmalar, öğrencilere ödenecek staj ücreti, öğrencilere yollanacak tekliflerin uygulanması konularına değinildi.

Öte yandan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde gerçekleştirdiği proje ve uygulamalarla öğrencilerin her zaman yanında olan genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın Ulusal Staj Programı'na 2023 yılında 612 stajyer öğrenci alarak katkı sağlamayı planlayacak.

Program sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’e plaket takdimi yapıldı.

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