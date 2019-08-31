Büyükşehir’de tarım ve hayvancılık zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı tüm projelerini kapsayan önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile Bakanlığa bağlı 9 genel müdürlüğün yöneticileri katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında tarım ve hayvancılık zirvesi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, 9 genel müdür ve yardımcılarıyla birlikte bu zirveye katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarına Kayseri’de yapılan çalışmalar ve beklentilerle ilgili detaylı bir sunum yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin tarım ve hayvancılığın yanı sıra turizm merkezi olması için yaptıkları çalışmalardan bahsetti. 16 ilçede önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Hayvancılık Bölgesi konusunda önemli mesafeler kaydettiklerini ve 360 civarında parseli yatırımcılara verdiklerini söyledi. Hayvancılıkta kendisinden söz ettiren bir şehir olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı’na Beydeğirmeni bölgesinden yer verebileceklerini belirtti.

Kayseri Şeker Fabrikası ile Pınarbaşı ilçesinde yaptıkları Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi hakkında bilgi veren, Felahiye Toplu Ahır Projesi’nde de Şeker Fabrikası ile işbirliği halinde süt hayvancılığı yapmak üzere protokol yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, ilçelerde yapılan kesimhaneler, sulama tesisleri, hayvanlar için içme suyu tesisleri gibi destekler konusunda bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bekledikleri destekler konusunda da açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılıkla ilgili beklentilerin yanı sıra Bakanlığın sahasında yer alan Kapuzbaşı Şelalesi’nden de bahsederek Niyagara şelalesinin bir benzeri olan Kapuzbaşı’nın turizmde daha etkin olması için beklentilerini dile getirdi.