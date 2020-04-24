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Aktüel

Büyükşehir zabıtasından marketlere denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sorumluluk sahası içerisindeki marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

2020-04-24 12:11:35 -
Büyükşehir zabıtasından marketlere denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sorumluluk sahası içerisindeki marketlerde denetimler gerçekleştirdi.


Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kendi sorumluluk sahasındaki marketlerde denetimlerini 23 Nisan’da da devam ettirdi. 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağında, genelgeler kapsamındaki 09.00-14.00 saatleri arasında açık olan marketlerde uyulması gereken kurallar titizlikle denetlendi. Ekipler denetimler kapsamında saat 14.00’da kapanması gereken marketlerin, kapanması konusunda işyerlerine kurallara uymaları hakkında uyarılarda bulundular. Ayrıca nöbetçi olmayan petrol istasyonlarının da kapalı olup olmadıkları kontrol edildi.


Büyükşehir yetkilileri, yapılan denetim ve uyarıların ve kurallara tam anlamı ile uyulmasının tüm Türkiye’nin sağlığı için büyük önem taşıdığını hatırlattı.

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