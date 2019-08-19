0553 313 94 23

Büyükşehir meclis üyelerine Samsunspor forması

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve meclis üyelerine Samsunspor forması hediye edildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:55
Büyükşehir meclis üyelerine Samsunspor forması

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve meclis üyelerine Samsunspor forması hediye edildi.


Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos Ayı Birinci Birleşimi, Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Samsunspor yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ve meclis üyelerine forma hediye etti.



Mustafa Demir’in Samsunspor’a çok önemli katkıları oldu”


Başkan Demir’e 55 numaralı formayı hediye ettikten sonra açıklama yapan Samsunspor Başkan Vekili Tahsin Raci Kosif, yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin Samsunspor’la ilgili çok önemli projeleri olacağını belirterek, “Bugüne kadar Başkan Mustafa Demir’in Samsunspor’a çok önemli katkıları oldu. Bundan sonra da olacaktır. Samsunspor’un hedefleri doğrultusunda özellikle altyapıya yönelik yatırımlar ve sahalarla ilgili kulübümüzün geleceğine yönelik ortak çalışmalarda bulunacağız. Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde son derece olumlu sonuçlar aldık. Bundan sonra da bu uyum devam edecek. Bundan sonraki süreçte de kendileriyle iş birliğimiz devam edecek. Bu iş birliği Samsun’a çok önemli hizmetler kazandıracak. Hep birlikte Samsunspor’u hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.



“Süper Lig Samsunspor’u bekliyor”


Başkan Demir ise Süper Lig’in başladığını ve büyük takımların puan kaybettiğini ifade ederek, “Süper Lig şenlenmek için Samsunspor’u bekliyor. Yeni sezonda çok iyi bir oyun ve futbolla açık ara şampiyonluk bekliyoruz. Samsunspor markası basketbolda da rüzgar gibi esecek. Bu şehir sporun her dalında çok önemli bir merkez. Amatör spor noktasında belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Amatör spor dallarını çok daha geliştireceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İhlas Grubu’nun iki büyük şirketi güçlerini birleştirdi
    1. İhlas Grubu’nun iki büyük şirketi..
    2. Genç kızları kurtaran esnaf konuştu:..
    3. Netanyahu'dan küstah açıklama:..
    4. Çiftçilere 100 bine yakın sebze fidesi..
    5. Kamıştaş Mahallesi yeni yerine..
    6. AB, anlaşmasız Brexit konusunda uyardı
    7. Kırşehir’de 342 kök hint keneviri ele..
    8. İsrail keşif uçakları Lübnan hava..
    9. Muğla'da orman yangını
    10. Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın..
    11. Aşık Ruhsati’nin evi müzeye..
    12. Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ..
    13. Saçlarının hızlıca uzamasını..
    14. Afganistan Cumhurbaşkanından "DEAŞ'tan..
    15. Manisa yollarında trafik güvenliği..
    16. Edirne'de 469 düzensiz göçmen..
    17. Alper Potuk, ücretinde indirime gitti
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, antik kenti..
    19. Çin ve Moğolistan kültür haftası..
    20. 26. Uluslararası Aspendos Opera ve..
    21. Bitlis'te terör operasyonu
    22. Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, kazada..
    23. Bitlis’te KCK’dan 9 kişi gözaltına..
    24. Alper Potuk’tan Fenerbahçe’ye indirim
    25. Bakan Yardımcısı Dursun, kazada ağır..
    26. Bakan Yardımcısı Dursun, trafik..
    27. Kuzey İrlanda'da güvenlik güçlerine..
    28. Sivas Barosunda ihraç
    29. Merkez Bankası'ndan kritik hamle!
    30. GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de trafik..
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!