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Büyükşehir Kano’da Türkiye Şampiyonu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı, Türkiye Kano Federasyonu’nun 24-26 Temmuz tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlediği ‘Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’ yarışlarına katıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35
Büyükşehir Kano’da Türkiye Şampiyonu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı, Türkiye Kano Federasyonu’nun 24-26 Temmuz tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlediği ‘Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’ yarışlarına katıldı.


30 kulüpten 280 sporcunun katıldığı yarışlarda Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı 7 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya topladı. Bu sonuçlarla Büyükşehir büyük erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken genç erkekler kategorisinde ise Türkiye İkincisi oldu.


Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonasında üstün başarılar gösteren; 7 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya toplayarak büyük erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, genç erkekler kategorisinde ise Türkiye İkincisi olan Büyükşehir Belediyesi Kano Takımımızın tüm sporcu ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35
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