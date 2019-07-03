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Büyükşehir Kağıtspor Kırkpınar yolcusu

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulübü pehlivanları 658.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:42
Büyükşehir Kağıtspor Kırkpınar yolcusu

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulübü pehlivanları 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi son hazırlıklarını tamamladı.


Türk güreşinin en büyük organizasyonu tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri için kısa bir süre kaldı. Bu yıl 658’ncisi düzenlenecek olan Kırkpınar yağlı güreşleri, üç gün sürecek. 5-7 Temmuz tarihleri arasında Edirne Sarayiçi’nde düzenlenecek olan Geleneksel Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı güreşleri için hazırlıklarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor yağlı güreşçileri Edirne’ye gitti. Türkiye’nin en büyük yağlı güreş organizasyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, 40 pehlivan ile katılıyor.


Kağıtspor’un yağlı güreş takımının kaptanı ve aynı zamanda Başpehlivanlıkta Güreşen Faruk Akkoyun, Kırkpınar öncesi açıklamalarda bulunarak,“Sezona geleneksel güreşler ile başladık, orada eksiklerimizi görüp ilimizde Kırkpınar öncesi yaptığımız kampta eksiklerimizi tamamladık. Her başpehlivanın olduğu gibi benim de hedefim altın kemeri almak. Geçen sene talihsiz bir sakatlıkla çeyrek finalde maçtan çekilmek zorunda kaldım. Bu sene yarım kalan işimi tamamlamak istiyorum. Bu sene Tanju ile beraber iki Kocaelili olarak Kırkpınar’da ilimizi temsil edeceğiz.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim. Bizi destekleyenlerden, tüm Kocaelilerden ricamız dualarını ve desteklerini bizden esirgemesinler” dedi.


Bu sene ilk defa Başpehlivanlıkta güreşecek olan Kağıtsporlu Tanju Gemici ise 8 ay gibi uzun bir süredir bu güreşlere hazırlanıyor. Gözünü altın kemere diken Gemici, “Sezon başında düzenlenen geleneksel güreşlerde Kırkpınar’da kemer takmış isimleri yendim. Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil gibi. İnşallah Kırkpınar’da başpehlivanlık boyunda güreştiğim ilk senemde altın kemeri Kocaeli’ne getirmek istiyorum. Kulüp başkanımız Sayın Dr. Ali Yeşildal ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Kağıtspor Yağlı Güreş Antrenörü Abdülhamit Altun ise, “Minikten başpehlivanlığa kadar her kategoride 658. Kırkpınar Tarihi Yağlı Güreşlerine katılacağız. Her konuda hazırlıklarımızı yaptık. Başpehlivanlıkta bu sene iddialıyız. İnşallah bu sene altın kemeri Kocaeli’ne getireceğiz. Bunun yanında bu sene başaltında iddialı sporcularımız var. İnşallah Kocaeli’nin başpehlivan sayısını da arttıracağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:42
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