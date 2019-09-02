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Büyükşehir, kadına şiddetle mücadelede etkin rol üstlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadına şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda etkin çalışmalar yapabilmek için bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
Büyükşehir, kadına şiddetle mücadelede etkin rol üstlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadına şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda etkin çalışmalar yapabilmek için bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimin görev ve yetki sınırları içerisinde kadına şiddet başta olmak üzere her türlü şiddetle mücadeleyle ilgili etkin rol oynamayı hedefliyor. Bu kapsamda kadına şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılması için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda pek çok proje hayata geçirilecek.



Eğitim verilecek


Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Türkiye Aile Planlaması Vakfı ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı gibi bu konuda çalışan sivil toplum örgütleriyle protokol yapacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadına şiddetle mücadeleyi güçlendirmek için çok sayıda eğitim düzenleyecek ve kamu spotlarıyla toplumsal alanlarda konunun sürekli gündemde tutulmasını sağlayacak. Bu doğrultuda ilk etapta okul servis sürücülerine, taksi ve toplu ulaşım aracı şoförlerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesini planlayan bir program devreye alınacak.



"Şiddete karşı doğrudan tavır almak"


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kadına şiddet başta olmak üzere her türlü şiddetle mücadele konusunda net bir tavır göstereceklerini ve bu konuda yerel yönetim olarak her türlü desteği vereceklerini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı Avukat Nilay Kökkılınç da ülkemizde kadına yönelmiş şiddetin uzun yıllardır hep aynı yaklaşımla, sadece bir “haber” olarak sunulduğunu, toplumun hafızasında da hep “anlık” olarak değerlendirildiğine dikkat çekti. Kökkılınç, “Mahkeme koridorlarında dahi savunmasız olan kadınların asıl sorunu, gözünün önünde yaşanan olayları adeta bir televizyon programı seyreder gibi izleyen ve giderek duyarsızlaşan toplum yapısından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle salt cezai yaptırımların artırılması ile çözülmeyecek bir sorunla karşı karşıya olduğumuzun bilinmesi ve artık bunun erkek kadın ayırımı olmaksızın tüm vatandaşlarımızca özümsenmesi gerekmektedir. Alınmakta olan tedbirlere ek olarak yapılacak en önemli işlerden biri sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde pasif veya aktif, küçük ya da büyük olduğuna bakılmaksızın duyulan ya da hissedilen şiddete karşı doğrudan tavır almak, şiddeti kendisine hak gören zihniyeti yalnızlaştırmak ve eylemli olarak toplumdan tecrit edilmesini sağlamak olacaktır. Bu anlamda tüm toplumumuzu uyanık olmaya, sivil toplum kuruluşları ve devletin emniyet birimleri ile işbirliği içinde hareket etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
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