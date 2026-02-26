  • İSTANBUL
Büyükşehir HKS sisteminde denetimleri artırdı tarladan sofraya şeffaf takip süreci başlıyor

Büyükşehir HKS sisteminde denetimleri artırdı tarladan sofraya şeffaf takip süreci başlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 5957 sayılı Sebze ve Meyve Kanunu kapsamında kent genelinde gıda güvenilirliğinin sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi ve kayıt dışı ticaretin azaltılması amacıyla şehrin giriş ve çıkışlarında denetim ve dijital takip çalışmalarını artırıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın “şeffaf ve güvenli ticaret” hedefi doğrultusunda, şehir giriş ve çıkışlarında Hal Kayıt Sistemi (HKS) kontrolleri sıklaştırılacak. Künyesiz ve belgesiz ürünlerin kente girişi ve satışı engellenecek.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü koordinesinde denetimler dijital sistemle desteklenecek. Ürünler tarladan satış noktasına kadar takip edilecek. Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.

Ayrıca, Hal’de satılan meyve ve sebzelerin güncel fiyatları e-belediye sistemi üzerinden https://halfiyatlari.sanliurfa.bel.tr/ adresi vasıtasıyla vatandaşlar tarafından görülebilecek.
Bu çalışmalarla hem şehir ekonomisinin güçlendirilmesi hem de güvenli gıda zincirinin sağlanması hedefleniyor.

