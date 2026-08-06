Büyükşehir, Dulkadiroğlu Kırsalında 45 Milyonluk Yol Yatırımını Tamamladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve hızlı seyahat imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu kırsalında ulaşım açısından stratejik öneme sahip Maksutuşağı Grup Yolu’nda yürütülen kapsamlı modernizasyon çalışmaları tamamlanarak yol yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Toplam 45 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen projeyle, yıllardır bölge halkının yaşadığı ulaşım sorunları büyük ölçüde çözüme kavuşurken, güzergâh modern ve güvenli bir ulaşım aksına dönüştürüldü.

5 Kilometrelik Güzergâh Baştan Sona Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Maksutuşağı, Halkaçayırı, Abbaslar, Arslanbey ve Alibeyuşağı mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda kırsal yerleşimin kullandığı ve Gaziantep bağlantısını sağlayan 5 kilometrelik grup yolu tamamen yenilendi. İlk etapta gerçekleştirilen yol genişletme çalışmalarının ardından güzergâhta sıcak asfalt serimi tamamlandı. Son aşamada ise yol çizgileri çekildi, trafik levhaları yerleştirildi ve güvenliği artıran düzenlemeler yapılarak proje eksiksiz şekilde tamamlandı.

Yolun Genişliği İki Katına Çıkarıldı

Projenin en önemli aşamalarından biri ise yolun fiziki kapasitesinin artırılması oldu. Daha önce 6 metre genişliğinde olan grup yolu yapılan düzenlemelerle 12 metreye çıkarıldı. Yol genişliğinin iki katına çıkarılmasıyla özellikle karşılıklı araç geçişlerinde yaşanan sorunlar ortadan kaldırılırken, ağır tonajlı araçlar ile tarımsal faaliyetlerde kullanılan araçların ulaşımı da daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Modern standartlara uygun şekilde yenilenen güzergâh hem sürüş güvenliğini artırdı hem de bölgenin ulaşım kalitesine önemli katkı sağladı.



Kırsal Mahallelerin Kahramanmaraş – Gaziantep Yoluna Bağlantısı Güçlendi

Maksutuşağı Grup Yolu, yalnızca bir mahalleye hizmet veren bir güzergâh olmanın ötesinde, Dulkadiroğlu kırsalındaki birçok yerleşim yerinin Gaziantep yolu ile bağlantısını sağlayan önemli ulaşım akslarından biri olma özelliği taşıyor. Tamamlanan yatırımla birlikte bölge sakinleri, eğitim, sağlık, ticaret ve günlük ulaşım ihtiyaçlarını daha güvenli ve daha kısa sürede karşılayabilecek. Özellikle yaz aylarında nüfusu önemli ölçüde artan kırsal mahallelerde ulaşım konforunun yükselmesi, vatandaşların yaşam kalitesine de doğrudan katkı sağlayacak.

Muhtar İkizer: “Bölgemizin Ulaşımı Katbekat İyileştirildi”

Maksutuşağı Mahalle Muhtarı Mustafa İkizer, tamamlanan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. İkizer, “Bu yol sadece Maksutuşağı için değil, bölgemizdeki onlarca mahalle için hayati önem taşıyor. Mahallelerimizi Gaziantep Yolu’na bağlayan ana güzergâhımız burası. Daha önce yolumuz çok dardı, iki araç yan yana geçmekte bile zorluk çekiyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel'e ilettik. Önce yolumuz genişletildi ve genişliği iki katına çıkarıldı. Ardından sıcak asfalt serildi. Son olarak yol çizgileri ve trafik levhaları da tamamlanınca çalışmalar eksiksiz şekilde sona erdi. Yapılan hizmetlerden son derece memnunuz” dedi. Yaz aylarında bölgenin nüfusunun önemli ölçüde arttığını belirten İkizer, “Özellikle yurt dışında yaşayan hemşehrilerimiz yaz döneminde mahallemize geliyor. Onlar bile bu yolu gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşıyor ve Avrupa standartlarında bir yol olduğunu ifade ediyorlar. Bölgemize kazandırılan bu yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.