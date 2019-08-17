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Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman kursları yoğun ilgi görüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ücretsiz olarak verilen enstrüman kurslarına yoğun ilgi olduğu belirtildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman kursları yoğun ilgi görüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ücretsiz olarak verilen enstrüman kurslarına yoğun ilgi olduğu belirtildi. Şan eğitiminin de verildiği kurslarda, katılımcılara ut, keman, bağlama, kanun, ney, gitar ve ritim dersleri verildiği bildirildi.


Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, enstrüman kurslarına 7’den 77’ye her yaş grubundan Mersinliler büyük ilgi gösteriyor. Kurslardan farklı yaş gurubundan birçok kişi yararlanıyor.



“Kurslarımıza katılanlar, 3 aylık sürede bağlamayı rahatlıkla çalabiliyor”


Bağlama kursları ile ilgili bilgi veren Türk Halk Müziği Koro Şefi Zekeriya Yıldız, kursların yaz sezonunda verildiğini ve okulların açılma tarihi olan 15 Eylül’e kadar devam ettiğini söyledi. Yıldız, “Ücretsiz olan kurslarımızda sıfırdan bağlama dersleri veriyoruz. Bu dersleri verirken kulaktan dolma değil, notalı eğitim veriyoruz. Haftada 2 gün 2’şer saatlik bir eğitimle kurslarımıza katılanlar, 3 aylık bir sürede bağlamayı rahatlıkla çalabiliyor. Kültürümüzde önemli bir yeri olan bağlamayı gelecek kuşaklara da öğretmek için çaba sarf ediyoruz. Bu açıdan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in de talimatıyla kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yaz sezonu boyunca öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere bağlama kurslarımıza devam ediyoruz” dedi.



“İlgi duyan herkesi kurslarımıza bekliyoruz”


Keman kurslarıyla ilgili bilgi veren keman eğitmeni Abidin Arslan da “Haftada 2 gün 2’şer saatten verilen ücretsiz keman eğitiminde öğrenciler sıfırdan başlıyor. Yaz sezonunda bu kurslar verilirken, kış döneminde de konservatuvar öğrencilerine alanlarıyla ilgili ders veriliyor. Verilen eğitimde usul, nota, nazari ve makam konuları da işleniyor” diye konuştu.


Koro şefi ve ses sanatçısı Güney Özdemir ise “İlgi duyan herkesi kurslarımıza bekliyoruz” dedi.



Gitar kursuna yoğun ilgi


Gitar hocası Ufuk Bölek de şu anda 80 civarında gitar kursiyeri olduğunu kaydederek, 1 Eylül tarihine kadar sabah ve akşam olmak üzere kursların devam edeceğini ifade etti.


Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından verilen kurslardan ücretsiz olarak yararlanmak isteyen vatandaşların, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Sanat Sokağı’nda bulunan ek hizmet binasına başvurmaları yeterli oluyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
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