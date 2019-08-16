Büyükşehir Belediyesi’nden, kişisel verilerin korunması konusunda eğitim

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, internetin hızla gelişmesiyle birlikte kişisel verilerin korunmasının öneminin giderek daha da fazla ön plana çıkması üzerine harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, çeşitli dernek ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulama Örnekleri” konulu eğitim çalışması gerçekleştirdi.

İnternetin hızla gelişmesinin bir sonucu olarak sosyal medya, iletişim ve etkileşimde yaşanan gelişimler, bireylerin özel yaşam alanlarına ve mahremiyetlerine saldırıları da yoğunlaştırırken; Mersin Büyükşehir Belediyesi, kişisel verilerin korunmasının önemini anlatmak üzere eğitim çalışması düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) ve bir bilişim şirketi işbirliğiyle kişisel verilerin korunması ve bunun kurumlar açısından önemi konusunda eğitim verildi. Eğitim, Veri Koruma Derneği üyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Av. Sertel Şıracı tarafından verildi. VM Medical Park Hastanesi eğitim salonunda gerçekleştirilen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulama Örnekleri” konulu eğitime, kurumsal firmaların profesyonel yöneticilerinin içerisinde olduğu 85 kişi katıldı.

Kişisel verilerin korunması herkesi ilgilendiriyor

Eğitimin açış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Kurucu Müdürü ve GİDERİK Başkanı Serkan Özada, teknolojide yaşanan hızlı değişimlerin; kişisel verilerin korunması, işlenmesi, kopyalanması, arşivlenmesi ve imha edilmesi konularını gündelik hayatta yoğun bir şekilde kişilerin karşısına çıkardığını söyledi. Özel ve kamu sektöründe yer alan kuruluşların konuyla ilgili yayınlanan yasal düzenlemelere uygun iş süreçlerini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Özada, yapılan eğitim aracılığıyla sektöre katkı sunmak istediklerinin altını çizdi. Özada, Çukurova firmalarının gelecek planlamasında, verilen bu eğitimlerin önemine de vurgu yaparak, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile GİDERİK’in işverenlere yönelik eğitimler konusunda işbirliğinin artacağını kaydetti.