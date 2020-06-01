Büyükşehir Belediyesi, Mersin sahillerini temizliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahilleri ‘yeni normalleşme’ sürecine hazırlıyor. Ekipler, Mezitli’den Silifke’ye kadar sahil bandında ve kıyıda biriken atıkları teknik ekipmanlar yardımıyla temizleyip, tesviye çalışması gerçekleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kıyı şeridinde yürüttüğü temizlik ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, özellikle kış aylarında yaşanan deniz kabarması ve dere taşkınlarıyla kıyıda biriken atıkları kepçe makinesiyle temizliyor, ardından greyder ile tesviye çalışması gerçekleştiriyor.

Mezitli’den Silifke’ye kadar hummalı temizlik

Mezitli ile Silifke arası sahil bandında devam eden temizlik ve düzenleme çalışmaları ile yurttaşların yaz aylarında yoğun olarak kullandığı plajlar, aralarında taş, sazlık ve odun parçalarının bulunduğu atıklardan temizleniyor. Yağışlar sonucunda bölgede bulunan dereden gelen sazlık, kamış, odun parçaları, plastik atıklarını da kepçe yardımıyla temizleyen ekipler, ardından greyder ile tesviye işlemi gerçekleştiriyor.Sahilin ince temizliği de izmarit ve taş toplama makinesi ile yapılıyor.

“Bütün sahili pırıl pırıl yapıncaya kadar sahildeyiz, sahadayız”

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yıl önceki yıllara kıyasla sahil şeridinde detaylı bir temizlik çalışması başlattığını belirterek, “Denize doğru yürürken yurttaşlarımızın ayağına taş, diken, çalı temas etmemesi için özel bir çalışma yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer sahillerle ilgili yapacağımız çalışmalar hakkında bizlere ön bilgi verdi. Bizden özel isteği bütün sahilin pırıl pırıl, tertemiz olmasıydı. Mezitli ve Silifke arasındaki bütün sahil bandımızın temizliği için bir kampanya başlattık. Çalışmalarımız bayram tatili süresince sokağa çıkma yasaklarının olduğu sürede de devam etti. Hala da devam ediyor. Bütün sahili pırıl pırıl yapıncaya kadar sahildeyiz, sahadayız” dedi.

“Mersinimizin caretta carettalara ev sahipliği konumu var”

Uzunbağ, caretta carettaların üreme alanlarının temizlik ve düzenleme çalışmalarının dışında bırakıldığını vurgulayarak, “Mersinimizin caretta carettalara ev sahipliği konumu var. Bu konuda da caretta carettalarla ilgili özel çalışmalar yapan ünitelerden hangi noktalara girersek onlara zarar veririz konusunda bilgiler aldık. Onların yumurtlama alanlarına temas etmemek, bu alanları bozmamak için özel çaba sarf ediyoruz. O alanlara dokunmuyoruz. Sadece caretta carettaların olmadığı, yurttaşların kullandığı sahillerimizi temizliyoruz” diye konuştu.

“Bu sahil böyle bir temizlik, böyle bir görüntü görmedi”

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesinde yaşayan Ayhan Yücebilgiç, sahilde yapılan çalışmaları görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yücebilgiç, “20 yıldır bu sitedeyim. Hemen hemen 20 senedir bu sahil böyle bir temizlik, böyle bir görüntü görmedi. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu tür işleri site sakinleri kendileri yapıyordu. Bu sene buraya geldiğimizde Büyükşehir’in sahili tertemiz yaptığını gördük. İnsanların kullanacakları yeşil alanları temizliyorlar. Herkes son derece memnun” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir belediyeyle birlikte yürüyebiliriz”

Dünyanın birçok noktasını dolaşan ve son üç yıldır Erdemli’de yaşadığını söyleyen çevre gönüllüsü Serhat Eskici, “Doğasever bir insan ve bunun ciddi savaşçısı olarak burada yapılması gereken çok kıymetli hizmetler olduğunu gördüm. Büyükşehir Belediyesi, caretta carettaların yaşam alanlarının doğal hali neyse o seleksiyon tablosuna en ufak bir müdahalede bulunmaksızın hizmetini sürdürüyor. ‘Doğa kendi işini biliyor’ diyor. Bu harika bir yaklaşım” dedi.