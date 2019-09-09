Büyükşehir Belediyesi marangoz atölyesinde mobilya üretimi sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin marangoz atölyesinde son 5 ayda park, bahçe, okul, sağlık ocağı ve karakollara yerleştirilmek üzere yaklaşık 500 bank, 30 kamelya, 40 piknik masası, saksılar, çöp kovaları ve ofis mobilyası üretti.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği ve Projeler Şube Müdürlüğü Marangoz Atölyesinde bank, kamelya, çöp kovası ve saksı gibi mobilyaların üretiminde ciddi yol kat edildiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, tasarruf tedbirleri çerçevesinde kaynakların verimli kullanılması amacıyla park, bahçe, sağlık ocağı ve karakol gibi şehrin birçok noktasında farklı ihtiyaçları karşılayan kent mobilyalarını vatandaşların beğenisine sunmaya devam ediyor. Yapımı hızla devam eden ve artarak ihtiyaçları karşılayıp, kent estetiğinde iyileştirme sağlamak amacıyla üretilen mobilyalar, usta eller tarafından büyük emeklerle hazırlanıyor.

500 bank, 30 kamelya, 40 piknik masası üretilip, montajlandı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan mobilyalarda, tasarruf tedbirlerinin uygulandığı dönemde ciddi adımlar atıldı. Son 5 ayda şoför ve montajcının da dahil olduğu 6 kişilik deneyimli ekiple yaklaşık 500 bank, 30 kamelya, 40 piknik masası, çeşitli ebatlarda 100 saksı, 350 çöp kovası, yaklaşık 300 metre çit korkuluk ve çeşitli ofis mobilyaları üretilip montajı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının marangoz atölyesi sorumlusu Murat Yıldırım, üretimin her aşamasının kendi bünyelerinde yapıldığını vurgulayarak, tasarrufu ön planda tuttuklarını söyledi. Yıldırım, “Mesela eski bankları yenileyip yeniden kullanıma kazandırıyoruz. Eski profiller oluyor, kaynakçı arkadaşlarla onları değerlendirip bank ayaklarında kullanıyoruz. Bankların, kamelyaların, ahşapların tamamını burada işleyip, üretip, montajını yapıyoruz. Dışarıdan sadece hammadde temin ediyoruz. Boyası dahil hepsini biz yapıyoruz” dedi.