Büyükşehir Belediyesi Malatya'nın altyapısını tamamen değiştiriyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Beydağı Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Başıbüyük ve dernek üyesi muhtarlarla bir araya geldi. Fırat Toplantı Salonu’nda muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Er, “Malatya ayağa kalktı. Sadece depremin yaralarını sarmadık, geleceğin Malatya’sını inşa ettik. Malatya’da hatırı sayılır, herkesin göğsünü gererek ‘Güzel şeyler oluyor’ diyeceği hizmetler yaptık” dedi.

Malatya’da depremin izlerinin tamamen silineceğini, bu noktada çalışmaların final aşamasında olduğunu aktaran Başkan Er, “TOKİ ve Emlak Konut’un içinden gelmemiz, belediyecilik ve il özel idaresindeki tecrübemizle birlikte kıymetli valimizle çok iyi bir sinerji oluşturduk. Şu anda Malatya’da işlerimiz çok iyi gidiyor. Birkaç ay sonra herkes farklı bir Malatya görecek” ifadelerini kullandı.

Kenti sadece binalarıyla değil altyapısıyla da güçlü bir hale getirdiklerine dikkati çeken Başkan Sami Er, şunları kaydetti:

“Hem kırsalda hem de merkez mahallelerimizde ciddi çalışmalarımız var. 35 milyar liralık altyapı yatırımı yapıyoruz. Biz dirençli bir şehir ve geleceğin Malatya’sını oluşturuyoruz. O nedenler altyapısı tamamen yeniliyoruz. Asbestli boruların hepsini değiştiriyoruz. Kanalizasyon, arıtma, yağmur suları, yer altı sularının deşarjı ile ilgili çok ciddi çalışmalar var. Kırsalda da çalışmalarımız devam ediyor. Yollarla ilgili sıkıntıları çözüyoruz. Altyapıyı yaparken bozulan yolları da yeniden yapıyoruz.”

Daha sonra muhtarlardan dinleyen Başkan Er, anında ilgili daire başkanlıkları ve genel müdürlerle görüşme yaparak kendisine iletilen talep ve isteklerle ilgili talimatlar verdi.