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Spor Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübünde bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübünde bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 20:26:57 -
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübünde bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ADANA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "13 Eylül'de sporcularımıza ve teknik ekibimize uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına göre bir sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, testi pozitif çıkan sporcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

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