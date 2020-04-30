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Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:40:25 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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