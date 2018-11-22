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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ilk yarı hedefi belirlendi

- Sportif direktör Zafer Demir:"Sezonun ilk yarısının sonuna kadar en az 18 puana ulaşıp alt sıralardan kurtulmamız lazım. Hedef ve lige farklı bakmamız açısından puanlar toplamamız gerekiyor"- "Teknik direktör Mehmet Özdilek, takımla iyi bir uyum yakaladı, kendisi sürekli olarak kulüp içinde, evine bile gittiğini görmedim, ekibiyle sürekli çalışıyor"- "Antalyaspor maçının zor geçeceğini ve onların da iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Tabii ki zoru kolaylaştırmak da bizim ve taraftarımızın elinde"

22 Kasım 2018 Perşembe 11:51
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ilk yarı hedefi belirlendi


ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı sonuna kadar en az 18 puana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan, 11 puanla 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sportif direktör Zafer Demir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zafer Demir, mavi-beyazlı ekipte morallerin yerinde olduğunu belirterek, "Bizim için her şey çok güzel gidiyor. Takımımız bir çıkış yakaladı ama bu bize bulunduğumuz konum ve sıralamamız dolayısıyla yetmez." diye konuştu.

Toplayacakları puanlarla ligin devre arasına kadar iyi bir noktaya ulaşmak istediklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk yarısının sonuna kadar en az 18 puana ulaşıp alt sıralardan kurtulmamız lazım. Hedef ve lige farklı bakmamız açısından puanlar toplamamız gerekiyor. İşin gerçeği bu, işimizi kendimiz yapacağız. Diğer takımların ne durumda olduğuna bakmıyoruz. Taraftarımız işin bilincinde. Çünkü bu takım onların. Hep birlikte güzel işler yapacağız. Sonuçta da biz mutlu olacağız."


- "Özdilek'in evine bile gittiğini görmedim"


Demir, teknik direktör Mehmet Özdilek ile Süper Lig'i güzel bir yerde bitireceklerine inandığını belirterek, "Mehmet Özdilek, çok tecrübeli bir teknik direktör. Özdilek, takımla iyi bir uyum yakaladı, kendisi sürekli olarak kulüp içinde, evine bile gittiğini görmedim, ekibiyle sürekli çalışıyor. Biz de hocamızın rahat çalışması için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sonunda gülen taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde her maçın önemli olduğunu ve karşılaşmaları ayrı ayrı değerlendirdiklerini aktaran Demir, 13. haftada 24 Kasım Cumartesi günü sahalarında Antalyaspor ile yapacakları müsabakayla ilgili şöyle konuştu:

"Antalyaspor maçının zor geçeceğini ve onların da iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Tabii ki zoru kolaylaştırmak da bizim ve taraftarımızın elinde. Güzel bir birliktelik oluşturduğumuz zaman özellikle kendi evimizde çok güzel işler yapabiliyoruz. Güzel bir futbolumuz var, seyir zevki veriyoruz. Lige de renk katıyoruz."

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:51
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  6. SÜPERLİG
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