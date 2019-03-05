Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı05 Mart 2019 Salı 00:01
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.
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