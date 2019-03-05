Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.

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