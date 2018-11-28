Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü.28 Kasım 2018 Çarşamba 13:03
Kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde futbolcular, daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.
Mavi-beyazlılar, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.
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