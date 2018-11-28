Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde futbolcular, daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.

Mavi-beyazlılar, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.