Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları22 Ocak 2019 Salı 14:50
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Erzurum temsilcisinin Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldığı belirtildi.
Mavi-beyazlı futbolcuların, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Sakatlığı bulunan Arsen Khubulov'un antrenmanda takımdan ayrı koştuğu aktarıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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