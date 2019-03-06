0553 313 94 23

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

06 Mart 2019 Çarşamba 16:23
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları


ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz ve Galatasaray maçında elinden sakatlanan Rashad Muhammed katılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:23
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Futbol
  3. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taşıma bandındaki kaçak elektrik hayatından etti
    1. Taşıma bandındaki kaçak elektrik..
    2. Motosikletiyle kaza yapan banka..
    3. Devlet terör mağdurlarının yarasını..
    4. Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu..
    5. Tekere takılan eşarp kazaya neden..
    6. Borsa günü düşüşle tamamladı
    7. Borsa günü düşüşle tamamladı
    8. Vinicius Junior'ın sakatlığı ciddi
    9. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti..
    10. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    11. Cezayir seçimleri Arap Birliği..
    12. Binali Yıldırım Çamlık Millet..
    13. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    14. Emeklilere müjde! Ödemeler artırılıyor
    15. "Sigara bağımlıları tam bir esaret..
    16. Mantar deposundaki işçi akıma kapılıp,..
    17. "El-Aksa Televizyonu'nun terör..
    18. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    19. Berberde 306 parça tarihi eser ele..
    20. Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir..
    21. Şahin’in istihdam projelerine TSO’dan..
    22. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    23. Endonezya, İsrail'in Filistinlilere..
    24. Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük..
    25. Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    27. Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
    28. BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da..
    29. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    30. Şenol Güneş'ten sürpriz karar
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'