Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları06 Mart 2019 Çarşamba 16:23
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon ve taktik çalışmayla tamamlandı.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz ve Galatasaray maçında elinden sakatlanan Rashad Muhammed katılmadı.
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