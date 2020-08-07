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Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk antrenmanını yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:34:17 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk antrenmanını yaptı

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselen mavi-beyazlı ekipte futbolcular, antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı

Erzurum temsilcisinin yaklaşık 1 saat süren antrenmanını kulüp başkanı Hüseyin Üneş de izledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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