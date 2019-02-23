0553 313 94 23

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Ankara'ya gitti

- Mavi-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Rashad Muhammed, Pierre Kanstrup ve Tolga Ünlü, yarınki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:47
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Ankara'ya gitti


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gitti.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı takım, taktik ağırlıklı pas çalışmasının yapıldığı yaklaşık bir saat süren antrenmanla Erzurum'daki hazırlıklarını tamamladı.

Uçakla Ankara'ya giden Erzurumspor'da, sakatlıkları dolayısıyla antrenmanda takımdan ayrı çalışan Rashad Muhammed, Pierre Kanstrup ve Tolga Ünlü, 21 kişilik kadroda yer almadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Eryaman Stadı'nda yarın saat 13.30'da MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:47
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. MKE Ankaragücü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dededen toruna tarihi bir pilavcı
    1. Dededen toruna tarihi bir pilavcı
    2. (Özel haber) Metrobüs kazası kamerada
    3. Felçli kuzunun yürümesi için düzenek..
    4. FETÖ'cü astsubay Bolu'da yakalandı
    5. Sudan'da bakanların çoğu ve valilerin..
    6. Şehit Karagözlü'nün hiç göremediği..
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. Venezuela'dan ABD'ye mesaj: Herhangi..
    9. Tuvalete kapatıp ölüme terk ettiler!..
    10. ATM fareleri Gürün’de yakalandı
    11. "PKK da YPG de terör örgütüdür"
    12. Survivor Dimitra Vamvakousi kimdir?
    13. “Başa Bela Mikroplar” adlı tiyatro..
    14. Ünlü Boksör Seyda Keser Almanya’dan..
    15. Bolu’da sahte içki imalathanelerine..
    16. Toplam park alanı 2 bin dekarı aştı
    17. Hindistan’da otoparktaki 300 araç..
    18. "Bu dağlarda 15 bin terörist vardı...
    19. Salihli’nin prestij caddeleri yeni..
    20. Nefes darlığı ve Taşikardi, diyafram..
    21. Ayakkabısı yırtılan basketbolcu Zion..
    22. Hocalı katliamı fotoğraf sergisi ile..
    23. Çankırı’da 399 bekçinin mezuniyet..
    24. İYİ Parti'nin ardından Kocamaz'a bir..
    25. "Biyogaz üreten mini reaktör üzerinde..
    26. Başkan Ataç Nilhan bebeğe ’hoş geldin’..
    27. Eski hakim Hüsnü Çalmuk’un FETÖ’den..
    28. Sisi Mısır’ı zindana çevirdi
    29. Karatepelilerden Başkan Ataç’a ziyaret
    30. Pitbull saldırısına uğrayan öğrenci..
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu