Büyükşehir Batı Gazi’de asfaltlama çalışmasına başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler ilçesinin en işlek caddelerinden olan Batı Gazi Bulvarı’nda başlatılan çalışmalarda birinci etap bitirildi. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin altyapı düzenlemesi yaptığı bulvarda yolun bir tarafı kalitesi sıcak asfaltla kaplanarak trafiğe açıldı.

Sık sık arıza yapan içme suyu borularının değiştirildiği bulvarda ekipler yolun hızlı bir şekilde bitirilip trafiğe açılması için geceli gündüzlü çalıştı. Yoldaki çalışmaların ikinci etabı da bu hafta içerisinde başlanarak kısa sürede bitirilip yol tamamen trafiğe açılacak.

Vatandaşlar yapılan düzenlemeler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederken, Başkan Çerçioğlu bulvarda yapılan çalışmalardan dolayı ulaşımın kısa bir süre aksadığını belirtti. Başkan Çerçioğlu, aksamadan dolayı vatandaşlardan özür dilediklerini ifade etti.