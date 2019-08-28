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Büyükşehir acılı ailelerin yanında

İnsan odaklı sosyal belediyecilik örneği sergileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenazesi olan vatandaşlara en zor gününde destek olmaya çalışıyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
Büyükşehir acılı ailelerin yanında

İnsan odaklı sosyal belediyecilik örneği sergileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenazesi olan vatandaşlara en zor gününde destek olmaya çalışıyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BEL-PA Anonim Şirketi tarafından yürütülen taziye hizmetleri, Cemre Parkı içinde bulunan merkez başta olmak üzere Karşıyaka, Sincan Çimşit ve Ortaköy Mezarlıklarında bulunan toplam 4 noktada veriliyor. Cenazesi olan Başkentliler başvuru hizmet noktalarına ön kayıt bıraktıktan sonra hizmet talepleri değerlendiriliyor. Taziye çadırı kurulumu için verilen adreslere giden ekipler, imamların da yer aldığı 18 araç ve 98 personel ile her gün bu hizmeti veriyor. Ağustos 2018 yılından itibaren acılı ailelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi Taziye Hizmetleri Birimi, günde ortalama 50 aileye ücretsiz taziye çadır hizmeti götürüyor.


Büyükşehir Belediyesi, ayrıca yazın açık ve kışın içinde ısıtıcı ile kapalı olarak kurulan taziye çadırlarında cenaze sahiplerine ve ziyaretçilerine çeşitli ikramlarda bulunuyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen Başkentliler, Cemre Parkı (Merkez)(0312) 332 33 22, Karşıyaka Mezarlığı (0312) 507 36 67, Çimşit Mezarlığı (0312) 259 14 82, Ortaköy Mezarlığı (0312) 399 09 86 numaralarını arayabiliyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
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