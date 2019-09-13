Büyükşehir, 55 bin kişiye aşure dağıtacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Ulu Cami’de vatandaşlara aşure dağıttı. Birliği, beraberliği, bir arada olmayı öğütleyen Muharrem Ayı’nda 55 bin kişiye aşure dağıtmayı planlayan Büyükşehir, sosyal belediyecilik anlayışıyla öne çıkmayı başardı.

Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Cuma namazı çıkışında Ulu Cami avlusunda kurduğu stantta aşure dağıttı. Konuyla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, Muharrem ayında yaklaşık 55 bin kişiye aşure dağıtmayı hedeflediklerini söyledi. Cami önlerinde, okullarda ve Festival Park’ta aşure dağıtacaklarını bildiren Aksoy, şöyle konuştu: “İslam tarihinde gerçekten çok önemli anlamları, mesajları olan bir ay. Bu vesileyle ’Aşure Günü’ münasebetiyle Ulu camide aşure dağıtıyoruz. Kerbela şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum, minnetlerimizi ifade ediyorum. Muharrem ayı gerçekten bize birliği, beraberliği, bir arada olmayı öğütleyen bir ay. Bu manada İslam dünyası olarak birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmemiz gerekiyor. Aşure paylaşmak, paylaştıkça artmak, çoğalmak’ demek. Geleneğimizin bizlere yüklediği sorumluluklar var. Aşure, bir arada yaşamanın, güçlü bir şekilde hür ve beraber yaşamanın, çeşitliliğin üzerine vurgu yapıyor. Gençlerimizle beraber bu duyguyu paylaşmak, bu bilinci yükseltmek bizim için de önemli bir sorumluluk.”