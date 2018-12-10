Büyükkılıç vatandaşlarla kucaklaşıyor

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, hafta içi gerçekleştirdiği İncesu ilçe ziyareti ardından Sarız Pınarbaşı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Desteğinizle başaracağız

Vatandaşlarla oturan ve sohbet eden, esnafa, mahalle sakinlerine, üreticilere, yatırımcılar ve çiftçiler için de gerçekleştirecekleri projelerinden bahseden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi’nin çehresini değiştirdik, işlenmedik hizmet görmedik, mahalle kalmadı. 2009 yılından sonra 9 belediye bünyemize katıldı onları da Melikgazili olmanın farkındalığını yaşattık. Kayseri’nin yapısını değiştirmek bundan çok daha kolay” dedi.

“Bu şehri birlikte yönetmek için planlamalar yapıyoruz’’ mesajını veren Büyükkılıç, “Bu yatırımları gerçekleştirmek için öncelikle sizlerin fikirleri ve öncelikleri önemli çünkü yatırımları yüklenecek, ileri götürecek ve geliştirecek olan sizlersiniz. Katılımcı ve üretken belediyecilik anlayışı ile uzun zamandır yürüttüğümüz görevimizi layığı ile yerine getirdik. Sonuç ortada bir de buna gönül belediyeciliği ekleyince başarı beraberinde geliyor. Önümüzdeki günlerde de bu projelerimizi sizlerle paylaşarak Kayseri’de nasıl bir değişim olacağını anlatacağız. Şimdiden destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretten mutlu oldular

Sarız ve Pınarbaşı esnafı ve vatandaşları ise, “Biz Sarız ve Pınarbaşı’nda ile her ilçesine hizmet götüren bir başkanımız olsun istiyoruz. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç buraya ilk kez gelmiyor, onu ilçemizde görmek bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandılar.