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Kültür - Sanat Büyükelçilikte 'Ölüler Günü' etkinliği
Kültür - Sanat

Büyükelçilikte 'Ölüler Günü' etkinliği

Meksika'da 1-2 Kasım'da ölülerin hatırlandığı "Ölüler Günü" geleneği dolayısıyla Ankara'da etkinlik düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 21:15:00 -
Büyükelçilikte 'Ölüler Günü' etkinliği

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliğince organize edilen ve Atakule'de düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında, Ölüler Gününe özgü bir köşe oluşturuldu. Burada, calaveras de azucar olarak adlandırılan şekerden yapılan kafa tasları, Meksika kadife çiçeği ve bazı yiyeceklerin yanı sıra Meksika'da yakın zamanda hayatını kaybeden bazı ünlü isimlerin fotoğrafları yer aldı.

Etkinlikte, Ölüler Gününe özel Meksika'ya özgü geleneksel dans gösterisi yapıldı. Ayrıca davetliler, Ölüler Günü ile özdeşleşen makyaj yaptırdı. Meksika'daki Ölüler Günü kutlamalarının fotoğraflarından oluşan sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte konuşan Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernandez, katılımcılara Ölüler Gününe ilişkin bilgiler verdi. Bunun Meksika'daki en önemli kutlamalardan biri olduğunu söyleyen Büyükelçi Hernandez, bu günün Cadılar Bayramı'ndan ayrı olduğunun altını çizdi.

Hernandez, Ölüler Günü geleneğinin kökenlerinin Meksika'nın İspanyol öncesi halklarına kadar uzandığını ve Meksikalıların vefat eden sevdiklerini, akrabalarını ve arkadaşlarını andıklarını sözlerine ekledi.

Meksika mirasının en önemli tezahürlerinden biri olan ve ülkenin her bölgesinde çeşitli ifadelere sahip olan bir festival olan Ölüler Günü, 2003'te UNESCO tarafından İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirasının Başyapıtı olarak listelenmişti.

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