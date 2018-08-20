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Büyükelçilik saldırganları yüzlerce kamera incelenerek tespit edildi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş eden şahısların tespitine, yüzlerce kamera incelenerek ulaşıldı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 20:36
Büyükelçilik saldırganları yüzlerce kamera incelenerek tespit edildi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş ettikleri değerlendirilen 2 kişinin kimlik bilgileri, yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekipleri saldırganların yakalanması için bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA KARŞI LED AMPÜLLÜ ÖNLEM

Saldırganların, olayda kullandıkları aracın plakasının güvenlik kameralarına yansımaması amacıyla plakayı led ampulle aydınlattıkları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, saldırganların kullandıkları yöntem nedeniyle aracın plakasını tespit etmeleri zaman aldı. Yüzlerce güvenlik kamerasında yapılan inceleme sonrasında olayda kullanılan aracın plakasının "06 BDP 502" olduğu İstihbarat Şubesi ekiplerince tespit edildi.

Bunun üzerine yapılan aramalarda, 06 BDP 502  plakalı araç Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi'nde bulundu. Ekipler, olayın faillerinden olduğu değerlendirilen Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten'i burada gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Çelikten'in, Emniyetteki sorgusunda, olayı Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etmesi üzerine ekipler, Gündaş'ı da Keçiören Kanuni Mahallesi 945 Sokak'ta bulunan bir evde yakaladı. 

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 20:36
  1. ABD Ankara Büyükelçisi
  2. ABD

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