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Gündem Büyükelçi Serdar Kılıç'a özel görev
Gündem

Büyükelçi Serdar Kılıç'a özel görev

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 05:15:00 - 2022-01-11 05:17:46
Büyükelçi Serdar Kılıç'a özel görev

Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi. Atamaya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, bu atamanın 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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