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Büyükelçi Kılıç'tan Palladino'ya yanıt

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'nun Türkiye'deki yerel seçimler ile ilgili yorumlarına "Partilerin seçim sonuçlarına itiraz hakları vardır. Bu on yıllardır sadece Türkiye'de değil ABD dahil diğer demokrasilerde de söz konusu olmuştur." değerlendirmesini yaparak yanıt verdi

04 Nisan 2019 Perşembe 07:01
Büyükelçi Kılıç'tan Palladino'ya yanıt

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Palladino'ya hitaben "İtiraz/tekrar sayımlar demokratik seçimlerin bir parçasıdır. Partilerin seçim sonuçlarına itiraz hakları vardır. Bu on yıllardır sadece Türkiye'de değil ABD dahil diğer demokrasilerde de söz konusu olmuştur. ABD'nin 2016 ve 2018 seçimlerindeki tekrar sayımlara bakın." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Palladino, günlük basın brifinginde bir soru üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"(Türkiye'deki seçimlerle) İlgili haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için temeldir; yani meşru sonuçların kabul edilmesi de esastır. Bu konuda uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye’den de daha azını beklemiyoruz."

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 07:20
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