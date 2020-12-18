Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 4 yıl geçti

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 4 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Rus Büyükelçi Karlov, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016'da akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gitti.

Karlov, açılış konuşmasını yaptığı sırada koruması gibi hareket eden Altıntaş'ın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.

Teslim olması için yapılan uyarılara ateşle karşılık veren Altıntaş, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

Saldırganın, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulunu bitirdiği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Türkiye ile Rusya ilişkilerini hedef alan suikastın FETÖ'nün talimatıyla yapıldığına dikkati çekilerek, Türkiye'nin, "büyükelçilerin dahi korunamadığı güvensiz bir yer" algısının oluşturulmak istendiği vurgulandı.

İddianamede, sıradan bir polisin, Büyükelçi Karlov'a ait bilgilere tek başına ulaşmasının mümkün olmadığı ve eylemi bir istihbarat örgütünün yardımıyla gerçekleştirdiği anlatıldı.

Tetikçi Altıntaş'a, Karlov suikastı için gereken bilgiyi, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan mahrem imam eski BTK çalışanı Şahin Söğüt sağladı.

Suikasttan 10 gün önce Altıntaş ile Ankara Keçiören'deki evi yakınlarında görüşen Söğüt, saldırı talimatını aktardı.

Söğüt'ün cep telefonunda, örgüt elebaşı Gülen'e ait videolar, haberleşme programları, FETÖ ile ilgili bazı dava iddianameleri ile Karlov ve Gülen'in fotoğrafları bulundu.

- Suikastın azmettiricisi FETÖ

Suikast talimatının ardından Altıntaş, hedef şaşırtmak amacıyla bilgisayarından bazı terör örgütlerine ait sitelere girerek sanal iz bıraktı.

Yine saldırıyla ilgili son hazırlıklar için internetten otel, silah kılıfı, takım elbise ve sağlık raporu gibi konuları araştıran Altıntaş, saldırıyı gerçekleştireceği Çağdaş Sanatlar Merkezi civarındaki otellerden oda tutmak için girişimde bulundu.

Tetikçi Altıntaş, 14 Aralık 2016 saat 21.54 ve 22.16'da aradığı otelden 16 Aralık giriş, bir gün sonra çıkış olacak şekilde rezervasyon yaptı.

Sergi açılışının ertelenmesi üzerine saldırgan, 15 Aralık'ta saat 23.21'de oteli tekrar arayıp rezervasyonu, 19 Aralık giriş, 20 Aralık çıkış olarak değiştirdi.

Altıntaş, 19 Aralık 2016 saat 12.15'te otele geldi ve bir gecelik ücreti kredi kartıyla ödeyerek 204 numaralı odaya yerleşti.

Takım elbisesini kuru temizleme için görevliye veren Altıntaş, saat 17.00'de otelden ayrılacağını belirterek, bu saate kadar işlemin bitmesini istedi. Elbise, saat 16.10'da saldırgana teslim edildi.

Daha sonra serginin yapılacağı sanat merkezine gelen Altıntaş, saat 19.05'te açılış konuşmasını yaptığı sırada Büyükelçi Karlov'a arkadan yaklaşarak peş peşe tetiğe bastı.

- İlk suikast girişimi başarısız oldu

Karlov suikastının azmettiricisi ve 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ, cinayetten yaklaşık 6 ay önce de suikast girişiminde bulunduğu bilgisi iddianameye yansıdı.

AK Parti Genel Merkezinin 27 Haziran 2016'da düzenlediği 9. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programının davetli listesinde Karlov da yer alıyordu.

Tetikçi Altıntaş, programın düzenleneceği mekana yine koruma polisi olarak sızacaktı ancak o tarihte yurt dışı seyahati nedeniyle Karlov, iftar programına katılmadı. Böylece ilk suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Öte yandan, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu TV'de yayımlanan "Nizama Adanmış Ruhlar" isimli dizide, Karlov suikastına ilişkin ipuçları yer aldı.

Dizinin 30 Aralık 2014'te yayımlanan 89. bölümünde, resim sergisine katılan bir büyükelçiye yönelik suikast girişimi canlandırıldı.

Dizideki suikast girişimi sahnesi ile Karlov suikastının benzerliklerine işaret edilen iddianamede, "FETÖ, kendisine iltisaklı medya aracılığıyla mensuplarına talimatlar ilettiği, algı operasyonları yaptığı, yapılacak örgütsel eylemlerin planlarının dizilerde işlendiği, örgüte ait dizilerin senaryolarında dahi örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in etkisi ve talimatı olduğu belirlenmiştir." tespiti yapıldı.

- Suikast davası

Karlov suikastı davasına, 8 Ocak 2019'da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. İlk savunmaların ardından 5 Mart 2020'de savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Buna göre, sanıklardan Şahin Söğüt, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Bu sanıklar için Karlov cinayetine ilişkin "fail" olarak değerlendirilip "tasarlayarak öldürme" suçundan da ayrıca birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunuldu.

Aynı sanıklara olay sırasında yaralanan 3 kişiye ilişkin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 67 yıl 6'şar ay, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan da 3'er yıl olmak üzere toplamda 70 yıl 6'şar ay ayrıca hapis istendi.

Sanıklar Ramazan Yücel, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşad Akalın'ın da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.

Bu sanıklar, işlenen diğer suçlara "yardım" ile suçlanarak, Karlov'un öldürülmesine yardımdan 30'ar yıl, olay sırasında yaralanan 3 kişiye ilişkin, "kasten öldürmeye teşebbüse yardımdan" 24'er yıl, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan da 2 yıl 3'er ay olmak üzere toplamda 56 yıl 3'er ay hapse çarptırılmaları istendi.

Sanıklar Hasan Tunç, Ayşe Söğüt, Kaan Bülbül, Sercan Başar ve Ufuk Gül'ün FETÖ üyesi olduklarına yer verilerek, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

Aynı suçtan yargılanan sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli'nin cezalandırılmalarına yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat talebinde bulunuldu.

Firari sanıklar elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Hamza Sevinç, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Emrullah Uslu, Burak Yusmak, Murat Tokay, Şerif Ali Tekalan ve Temel Alsancak'ın dosyalarının ayrılması istendi.

Dava, sanıkların, esas hakkında mütalaaya karşı savunmasıyla devam ediyor.