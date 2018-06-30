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Büyükelçi FETÖ'yü anlattı: Dünya daha önce böylesini görmedi

Avrupa ülkelerinin Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ne kadar tehlikeli olduğunu anlamakta güçlük çektiğine dikkat çeken Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, FETÖ'nün dünyanın alışık olduğu türden bir terör örgütü olmadığını belirtti.

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:23
Büyükelçi FETÖ'yü anlattı: Dünya daha önce böylesini görmedi

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Belçika dahil Avrupa ülkelerinin Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ne kadar tehlikeli olduğunu anlamakta güçlük çektiğine dikkati çekerek, "FETÖ dünyanın alışık olduğu bir terör örgütü değil." dedi.

Gümrükçü, ilk etapta başta Belçika dahil tüm Avrupa ülkelerinin "FETÖ'nün gerçek karakterini, ne olduğunu, nasıl esasında farklı ama çok tehlikeli bir terör örgütü olduğunu anlamakta güçlük çektiğini" belirterek şöyle devam etti:

"FETÖ dünyanın alışık olduğu bir terör örgütü değil. Bunlar kendisini maskeleyen, toplumun farklı kesimlerine güzel bir şekilde, yıllara sarih olacak şekilde nüfuz etmiş ama amaç olarak demokratik düzeni yıkmaya, devleti farklı yollardan ele geçirmeye çalışan bir örgüt."

'BU ÖRGÜTÜ ANLAMAK KOLAY OLMADI'

Bu örgütü anlamanın kolay olmadığına işaret eden Gümrükçü, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümüne yaklaşıldığı bu dönemde, Türkiye'de devam eden davalarda yeni çıkan bulgular ve Türkiye'nin yılmadan, kararlıkla bu alanda yürüttüğü çaba sonrası bu konuda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Gümrükçü, "Ben bugün dünya üzerinde FETÖ'nün masum, tamamiyle dini hassasiyetleri olan bir eğitim, yardım kuruluşu olmadığının anlaşıldığını düşünüyorum." dedi.

FETÖ'nün faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir tehlike olduğunu belirten Büyükelçi Gümrükçü, bu konudaki bilgilendirmeye yılmadan devam edeceklerini vurguladı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 12:23
  1. fetö
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)

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