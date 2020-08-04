Büyükelçi duyurdu: Ordunun 3'te 1'ini Türkiye eğitecek
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "Toplam sayıya bakıldığında, neredeyse ilk etapta 15-16 bin kadar öngörülen Somali ordusunun 3'te 1'ini Türkiye eğitmiş olacak." dedi.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali ile askeri eğitim alanındaki iş birliğinin bu ülke için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.
Yılmaz, yaptığı açıklamada "Toplam sayıya bakıldığında, neredeyse ilk etapta 15-16 bin kadar öngörülen Somali ordusunun 3'te 1'ini Türkiye eğitmiş olacak." ifadelerini kullandı.