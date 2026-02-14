  • İSTANBUL
Dünya Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı: Kritik görevlere yeni isimler!
Dünya

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı: Kritik görevlere yeni isimler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı: Kritik görevlere yeni isimler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Türkiye’nin UNESCO ve Senegal temsilciliklerine yeni büyükelçiler atandı. Kritik görevlere Dışişleri Bakanlığı’nın deneyimli isimleri getirildi.

Diplomasi trafiğinde yeni atama kararları yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde önemli görev değişimleri yaşandı.

UNESCO VE SENEGAL'E YENİ İSİMLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara göre; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul getirildi. Öte yandan, Senegal nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı.

