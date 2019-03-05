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Büyükçekmece’ye de metro ve metrobüs

Yerel seçim çalışmalarına devam eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece halkına, metrobüs, metro ve Albatros millet bahçesi sözü verdi.

05 Mart 2019 Salı 09:45

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece’nin ulaşım sorununun çözülmesi amacıyla metrobüsün uzatılacağını ve metronun getirilme çalışmalarına başlayacağı müjdesini verdi. Seçim çalışmalarına Büyükçekmece’de devam eden Yıldırım, Dizdariye Mahallesi Merkez Cami etrafındaki esnafı ziyaret etti. Yıldırım, bir lokantada kestiği döneri kendisini takip eden basın mensuplarına ikram etti. Burada konuşan Yıldırım, Büyükçekmece’nin birikmiş 25 yıllık meselelerini el ele vererek çözeceklerini belirterek, “Cumhur İttifakı; bayrak, toprak, millet ve devlet demektir. Bunu hep söyledik: Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Biz kardeşiz, kardeşiz. Ayrı gayrımız yok. Biriz ve beraberiz” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, Büyükçekmece’ye metrobüsü uzatma ve metroyu getirme sözü vererek, “İnşallah Mevlüt Başkan, bunu da yapacak. Metrobüsü TÜYAP’tan bu yana uzatacak ama yetmez. Büyükçekmece’ye metro da gelecek. Hayırlı  uğurlu olsun. Büyükçekmece’ye iki tane de yeşil koridor yapacağız” diye konuştu.

25 yıllık meseleleri el ele vererek çözeceklerini belirten Yıldırım, Büyükçekmece halkının meşhur bir Albatros sorunu olduğunu da hatırlatarak, “Orayı yedirmeyiz. Burası millet bahçesi olacak. Öyle yüksek rantla yüksek emsalle binalar falan yok. Buradan söylüyoruz. Sonra bir yanlış olmasın” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:45
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Büyükçekmece
  3. ulaşım sorunu
  4. Seçim çalışmaları
  5. Cumhur İttifakı
  6. TÜYAP
  7. Metrobüs
  8. Albatros

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