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Aktüel Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 00:15:02 -
Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de silahlı iki grup arasında çıkan kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mimaroba Mahallesi Ülker Sokak'ta, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı.

Kavgada iki taraf birbirine silahla ateş etmeye başladı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada Sadık S. (39), Serdar S. (38) ve Münevver K. (56) yaralandı, Sıddık Ölçü (20) hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinde 2 silah ve 1 bıçak ele geçirildi.

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