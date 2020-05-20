Büyükçekmece’de ’kronomid sinek’ istilası

Büyükçekmece Gölü ve çevresindeki mahallelerde görülen kronomid olarak adlandırılan sineklerden dolayı mahalleliler zor anlar yaşadığını ifade etti. Sineklerin özellikle akşam saatlerinde ortaya çıktığı öğrenildi.

Son günlerde Büyükçekmece Gölü ve çevresindeki mahallerde yeşil renkli kronomid olarak adlandırılan sivrisinek benzeri sinekler yoğun olarak görülmeye başlandı. Özellikle akşam saatlerinde çıkan sineklerin yoğun olması vatandaşları tedirgin etti. Göl kenarındaki mahallede oturan Perihan Çelik isimli vatandaş, "Ev doluyor bu sineklerden geceleri özellikle ışığa doğru geliyorlar. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Bu sene çok oldu geçen senelerde az oluyordu" dedi.

Sinek korkusu yüzünden camları ve kapıları açmadığını söyleyen Nurcan Çelik isimli bir diğer vatandaş ise, "Akşama doğru iftar saatlerinde geliyorlar. Kapıları falan açamıyoruz. Her taraf doluyor bu sineklerle" diye konuştu.