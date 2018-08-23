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Büyükçekmece’de karşıdan karşıya geçmek istiyordu... Canından oldu

İstanbul Büyükçekmece’de otomobilin çarptığı yaya, hayatını  kaybetti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 08:48
Büyükçekmece’de karşıdan karşıya geçmek istiyordu... Canından oldu

D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinden Ankara  istikametinde seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolündeki 34 HB 6276  plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Orkun Çalışkan’a (26) çarptı.  Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan Çalışkan, olay yerinde öldü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sev  edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orkun Çalışkan’ın hayatını  kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.  Çalışkan’ın cesedi morga kaldırıldı.

Öte yandan aynı istikamette seyreden ve yolda kazayı görüp yavaşlayan  06 YKS 92 otomobilin sürücüsünün aracına da arkadan gelen 34 JIE 41 plakalı  otomobil çarptı. İkinci kazada yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle aksayan araç trafiği, araçların yoldan kaldırılmasından  sonra normale döndü.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 08:48
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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