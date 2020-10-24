Büyükçekmece'de bir kişi silahla vurularak öldürüldü
İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de İran uyruklu bir kişi, kaldığı villada silahla vurularak öldürüldü.
Türkoba Mahallesi Fesleğen 2 Sokak'ta bulunan bir villadan silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine polis eve girdi. Polis ekipleri içeride 59 yaşındaki İran uyruklu Ali Reza İ'nin cesedini buldu.
Olayla ilgili biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Ali Reza İ'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.