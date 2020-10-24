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Aktüel Büyükçekmece'de bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Aktüel

Büyükçekmece'de bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-24 21:42:44 -
Büyükçekmece'de bir kişi silahla vurularak öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de İran uyruklu bir kişi, kaldığı villada silahla vurularak öldürüldü.

Türkoba Mahallesi Fesleğen 2 Sokak'ta bulunan bir villadan silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine polis eve girdi. Polis ekipleri içeride 59 yaşındaki İran uyruklu Ali Reza İ'nin cesedini buldu.

Olayla ilgili biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Ali Reza İ'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


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