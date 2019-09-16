Büyükçekmece TEM otoyolunun Hadımköy istikametine seyir halinde olan bir tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu. Büyükçekmece TEM otoyolunun Hadımköy istikametine seyir halinde olan bir tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Büyükçekmece TEM otoyolunun Hadımköy istikametine seyir halinde olan bir tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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