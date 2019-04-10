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Seçim 2019 Sayfası

Büyükçekmece seçimleri iptal mi olacak? Büyükçekmece seçim sonuçları son durum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edilmesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. "Büyükçekmece'deki seçimler iptal edilirse, buradaki trafiğe baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri de bundan etkilenir" dedi. Peki Büyükçekmece seçimleri iptal mi olacak? İşte Büyükçekmece seçim sonuçları hakkında yapılan açıklamalar ışığında son durum...

10 Nisan 2019 Çarşamba 20:02
Büyükçekmece seçimleri iptal mi olacak? Büyükçekmece seçim sonuçları son durum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edilmesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. "Büyükçekmece'deki seçimler iptal edilirse, buradaki trafiğe baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri de bundan etkilenir" dedi. Peki Büyükçekmece seçimleri iptal mi olacak? İşte Büyükçekmece seçim sonuçları hakkında yapılan açıklamalar ışığında son durum...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'deki seçim usulsüzlükleri iddiaları ile ilgili basın toplantısını düzenledi.

Yapılan usulsüzlükler nedeniyle Büyükçekmece seçimlerinin tartışılır hale geldiğini anlatan Uysal, seçim takviminin işlemesiyle beraber olup bitenleri dikkatle takip ettiklerini ve hukuken gereken başvuruları yaptıklarını anlattı.

Seçmen sayısı düşürülmüş

Büyükçekmece'deki seçmen sayılarındaki değişikliklere işaret eden Uysal, "Büyükçekmece'de 24 Haziran seçimlerinde seçmen sayımız 172 bin 351. Bugün seçmen sayımız 174 bin 661. Aradaki fark 2 bin 100 civarında. Niye bu kadar az fark varken niye bu kadar büyük tartışma var. Buradaki yüzde oranı itibariyle Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan seçmen hareketi yaşanmış. 24 Haziran'dan itibaren 8 aylık süre içerisinde buradan 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Bu düşürülenler içerisinde ölümle düşenler var, yurt dışına çıkanlar var, askere gidenler var, il dışına gidenler var, bir de hiçbir yere gidemeyenler var. Bu süre zarfı içerisinde toplamda da 14 bin 264 seçmen de buraya yeni kayıt yapılmış. Yani toplamda 26 -27 binlere yaklaşan seçmen hareketi olmuş. Seçmen kaydından düşen seçmenlerin içerisinden 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde seçmen kaydı yok. Bu ne manaya geliyor. Aslında bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi. Eğer Türk vatandaşı olarak oy kullanma hakkı elinden alındıysa bu ciddi bir problem. Nasıl olmuşsa bu insanlar seçmen kaydında hiç yok. Tartışmanın temeli bu" şeklinde konuştu.

 Büyükçekmece seçim sonuçları

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 20:02
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