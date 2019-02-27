0553 313 94 23

Büyükçekmece Belediyesi, spor alanında bir başarıya daha imza attı

Spor alanındaki başarıları ve dereceleriyle büyük başarılara imza atan Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi başarıya doymuyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:09
Büyükçekmece Belediyesi, spor alanında bir başarıya daha imza attı

Spor alanındaki başarıları ve dereceleriyle büyük başarılara imza atan Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi başarıya doymuyor.


Büyükçekmece Belediyesi Atletizm Takımı sporcuları Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Türkiye Olimpik Deneme Atletizm Şampiyonası’na katılarak madalya almaya hak kazandı. Büyükçekmece Belediyesi Atletizm Takımı sporcuları Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan 18 yaş altı 382 atlet arasında kendilerinden yaşça büyük sporcularla mücadele vererek finale koştu.


Uzun atlamada Büyükçekmece sporcuları Yavuz Selim Yılmaz, Fatma Pınar Gülseven, Sudenaz Karakoç, Fatma Işıl Mutlu ve Sudenaz Terzi dereceye girdi.



“Bu başarı büyük Büyükçekmece ailemin başarısıdır”


Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye Salon Şampiyonası’nda elde ettiği başarının ardından Milli Takım kampına davet edilen Büyükçekmece Belediyesi Atletizm Takımı sporcusu Çağatay Altun’u ve tüm sporcuları tebrik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Genç sporcularımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımız sayesinde Büyükçekmece sporda da başarıdan başarıya koşuyor. Kendilerinden yaşça büyük rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attılar. Bu başarıda anne ve babaların da payı büyük. Çocuklarınızı olabildiğince spora ve sanata yönlendirin. Bu madalyalar, bu başarı büyük Büyükçekmece ailemin başarısıdır” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:09
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 4 kişi tutuklandı
    1. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan..
    2. Milano'nun yeni prensi Piatek
    3. Hayalini 2 bin 800 metrede..
    4. Okul yolunda korkunç olay! 8 yaşındaki..
    5. FETÖ sanığı öğretmene hapis cezası!
    6. Trabzonlu vatandaştan İmamoğlu'na..
    7. Sınıf öğretmeni kitap kurdu..
    8. Sebzede fiyat artışı frenlendi!..
    9. Yeni askerlik süresi son dakika..
    10. FETÖ şüphelisi başkasına ait kimlikle..
    11. Çorlu’da 25 bekçi göreve başladı
    12. Sporcu genç ve çocuklarda beslenme
    13. Tellioğlu; “Halkımın menfaatleri için..
    14. Yüzde 93 engelli minik Elif’in..
    15. Gençlere esas sosyal desteği
    16. Gümüşhane’de 10 bin fidanlık yerel..
    17. Mobilya atölyesinde korkunç patlama! 1..
    18. Kızlarda Bayburt, erkeklerde ise..
    19. Zarif'in istifasını reddeden..
    20. Fatih Balatta üç katlı metruk binadan..
    21. Yaşlı eşeğe özel protez yaptılar
    22. Caz ve Klasik CRR’de buluştu
    23. KOBİ’lere rehber aranıyor
    24. GRAFİKLİ - Süper Lig'in son 6..
    25. Gazze'nin "sessiz çömlek ustaları"
    26. Malatya İdmanyurdu Play-Off’u..
    27. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak..
    28. Otel odaları fotoğraf galerisi oldu
    29. Beş yıla 23 madalya sığdırdı
    30. Başkan Büyükkılıç: “Glutensiz ürünler..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız