Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık Hakk’a yürüdü

Haber Merkezi

Ayasofya’nın açıldığı gün kutsal mabette kılınan Cuma namazı sonrası ‘Allah bugünleri de göstermeyi nasip etti’ sözleriyle müstesna bir duruş sergileyen Kısık, bir süredir entübe olarak yoğun bakımda yatıyordu.

Mekanı cennet olsun

Kısık’ın vefat haberini, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz paylaşımında şunları kaydetti: “Değerli meslektaşım, Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık’ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allahtan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.”

Bakan Gül’den taziye

Kısık’ın vefatı sonrası Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bir taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gül, şunları ifade etti: “Vefat haberini teessürle öğrendiğim Büyükçekmece Başsavcı Vekilimiz Zülkarneyn Kısık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum.”

Kıymetli bir hukukçuydu

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ömer Faruk Aydıner ise yayımladığı taziye mesajında “Büyükçekmece Adliyesi Bassavcıvekilimiz Zülkarneyn Kısık Bey vefat etmiştir. İyi bir dosttun, kıymetli bir hukukçu idin. Mekanın cennet olsun” dedi.