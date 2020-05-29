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Aktüel

Büyükbaş hayvanların köprüden düşerek telef olduğu anlar kameraya yansıdı

Erzincan’da köprüden yola düşerek telef olan ineklerin düşme anları cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:51:02 -
Büyükbaş hayvanların köprüden düşerek telef olduğu anlar kameraya yansıdı

Erzincan’da köprüden yola düşerek telef olan ineklerin düşme anları cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.



Erzincan-Erzurum çevre yolu üzerinde bulunan üst geçitten aşağıya düşen 3 büyükbaş hayvan telef oldu. İnek sürüsünü çevre yolu üzerinde ahıra götüren çobanın dikkatsizliği sonucu inekler yolun kenarındaki demir bariyerlerin arasına sıkıştı. Dar alanda hareket eden 3 inek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek telef oldu. Bu sırada üst geçit altında seyreden trafik dururken ineklerin köprüden düşerek telef olduğu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi.

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