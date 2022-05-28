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Aktüel Büyükbaş hayvan hırsızlığı! 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Büyükbaş hayvan hırsızlığı! 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'da, büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 00:17:00 -
Büyükbaş hayvan hırsızlığı! 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Milas Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Kargıcak Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilde inceleme yaptı.

Otomobilde hayvanları bayıltmakta kullanılan iğne ile bölgede baygın halde bir hayvan gören ekipler, sürücü A.B'yi jandarma komutanlığına götürdü. Hayvan hırsızlığı yaptıkları belirlenen A.B ile N.M. ve R.Y gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, hırsızlık suçundan tutuklandı.

Öte yandan büyükbaş hayvan da sahibine teslim edildi.

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